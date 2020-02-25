Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов майже по всій країні, а також про їх наслідки у гірських районах. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ!

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили українців про значну зміну погодних умов 25 лютого, у вівторок.

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"25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні. До того ж, на заході країни все ще затримаються опади у вигляді дощу та снігу.

Рятувальники також нагадали, що сьогодні втримується значна сніголавинна небезпека у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей.

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