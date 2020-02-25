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Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

25 лютого в Україні очікується зменшення опадів та посилення вітру. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

25 лютого, у вівторок, в країні все ще втримаються складні погодні умови, однак опадів у вигляді дощів поменшає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Циклон Zehra, центр якого опиниться над Данією, своїм атмосферним фронтом зумовить опади лише в західній частині України, максимум, дотягне до Вінниччини, Житомирщини, західних районів Київщини. А в більшості областей України протягом дня переважатиме вже суха погода", – додала вона. Також вдень на заході та сході вітер посилиться до 15-20 м/с.

У Києві 25 лютого також не прогнозується значних опадів, вітер трохи втихне, а температура вдень коливатиметься на рівні +5. А от порція потепління прийде вже з 26 лютого.

Прогноз погоди на 25 лютого у містах України:

Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі - фото 388099
  • Ужгород +9+11
  • Львів +8+10
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +7+9
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +4+6
  • Суми +4+6
  • Харків +3+5
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +4+6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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