Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі

25 лютого в Україні очікується зменшення опадів та посилення вітру. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

25 лютого, у вівторок, в країні все ще втримаються складні погодні умови, однак опадів у вигляді дощів поменшає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Циклон Zehra, центр якого опиниться над Данією, своїм атмосферним фронтом зумовить опади лише в західній частині України, максимум, дотягне до Вінниччини, Житомирщини, західних районів Київщини. А в більшості областей України протягом дня переважатиме вже суха погода", – додала вона. Також вдень на заході та сході вітер посилиться до 15-20 м/с.

У Києві 25 лютого також не прогнозується значних опадів, вітер трохи втихне, а температура вдень коливатиметься на рівні +5. А от порція потепління прийде вже з 26 лютого.

Прогноз погоди на 25 лютого у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +8+10

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +7+9

Рівне +6+8

Луцьк +5+7

Вінниця +5+7

Хмельницький +5+7

Житомир +5+7

Чернігів +4+6

Черкаси +5+7

Миколаїв +7+9

Одеса +7+9

Херсон +6+8

Сімферополь +6+8

Полтава +4+6

Суми +4+6

Харків +3+5

Дніпро +5+7

Запоріжжя +6+8

Донецьк +4+6

Луганськ +4+6

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