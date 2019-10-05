Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов, а також заморозки у кількох областях країни. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погоди у деяких областях Україні 5 жовтня, у суботу.

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"5 жовтня в південних, вдень і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, подекуди грози", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у найближчі дні в країні очікуються заморозки. Вже вночі 7-9 жовтня у центральних, західних та північних областях заморозки 0-5 градусів, 7 жовтня на сході та півдні також заморозки на поверхні ґрунту. У період з 7 по 9 жовтня по Києву також попереджають про сильні заморозки 0-3 градуси.

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