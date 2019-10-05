Погода в Україні 5-6 жовтня: зима близько

5-6 жовтня в Україні очікується відчутне похолодання і навіть мокрий сніг у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

5-6 жовтня, на вихідних, в країну прийде нова хвиля похолодання, а вночі температура коливатиметься на рівні від нуля і до "мінусів". Вдень ситуація буде трохи кращою – до+7+12. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці Facebook.

"У суботу південний схід та Схід України ще зроблять спробу затримати теплО, але в неділю й там після аж +20 градусів похолодає до +12+16 градусів. Дощі, 5 жовтня, найбільш ймовірні в західних областях, невеличкими зграйками на Півночі. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпрі й районах аж до Харківщини дощі обіцяють бути помірними та навіть сильними. У більшості областей Центру дощі, якщо й можливі, то локально. На Донеччині завтра очікується суха погода", – зазначила вона.

У Києві 5-6 жовтня вдень до +11+14, можливі локальні дощі.

Прогноз погоди на 5 жовтня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +10+12

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +12+14

Рівне +11+13

Луцьк +11+13

Вінниця +11+13

Хмельницький +11+13

Житомир +13+15

Чернігів +13+15

Черкаси +12+14

Миколаїв +14+16

Одеса +15+17

Херсон +13+15

Полтава +16+18

Суми +13+15

Харків +15+17

Дніпро +12+14

Запоріжжя +17+18

Донецьк +18+20

Луганськ +19+21

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