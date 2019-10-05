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Погода в Україні 5-6 жовтня: зима близько

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

5-6 жовтня в Україні очікується відчутне похолодання і навіть мокрий сніг у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

5-6 жовтня, на вихідних, в країну прийде нова хвиля похолодання, а вночі температура коливатиметься на рівні від нуля і до "мінусів". Вдень ситуація буде трохи кращою – до+7+12. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці Facebook.

"У суботу південний схід та Схід України ще зроблять спробу затримати теплО, але в неділю й там після аж +20 градусів похолодає до +12+16 градусів. Дощі, 5 жовтня, найбільш ймовірні в західних областях, невеличкими зграйками на Півночі. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпрі й районах аж до Харківщини дощі обіцяють бути помірними та навіть сильними. У більшості областей Центру дощі, якщо й можливі, то локально. На Донеччині завтра очікується суха погода", – зазначила вона.

У Києві 5-6 жовтня вдень до +11+14, можливі локальні дощі.

Прогноз погоди на 5 жовтня у містах України:

Погода в Україні 5-6 жовтня: зима близько - фото 359489
  • Ужгород +12+14
  • Львів +10+12
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +15+17
  • Херсон +13+15
  • Полтава +16+18
  • Суми +13+15
  • Харків +15+17
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +17+18
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +19+21

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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