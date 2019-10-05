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Погода в Україні 5-6 жовтня: зима близько
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5-6 жовтня в Україні очікується відчутне похолодання і навіть мокрий сніг у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
5-6 жовтня, на вихідних, в країну прийде нова хвиля похолодання, а вночі температура коливатиметься на рівні від нуля і до "мінусів". Вдень ситуація буде трохи кращою – до+7+12. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці Facebook.
"У суботу південний схід та Схід України ще зроблять спробу затримати теплО, але в неділю й там після аж +20 градусів похолодає до +12+16 градусів. Дощі, 5 жовтня, найбільш ймовірні в західних областях, невеличкими зграйками на Півночі. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпрі й районах аж до Харківщини дощі обіцяють бути помірними та навіть сильними. У більшості областей Центру дощі, якщо й можливі, то локально. На Донеччині завтра очікується суха погода", – зазначила вона.
У Києві 5-6 жовтня вдень до +11+14, можливі локальні дощі.
Прогноз погоди на 5 жовтня у містах України:
- Ужгород +12+14
- Львів +10+12
- Чернівці +12+14
- Івано-Франківськ +10+12
- Тернопіль +12+14
- Рівне +11+13
- Луцьк +11+13
- Вінниця +11+13
- Хмельницький +11+13
- Житомир +13+15
- Чернігів +13+15
- Черкаси +12+14
- Миколаїв +14+16
- Одеса +15+17
- Херсон +13+15
- Полтава +16+18
- Суми +13+15
- Харків +15+17
- Дніпро +12+14
- Запоріжжя +17+18
- Донецьк +18+20
- Луганськ +19+21
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