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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Пожежна небезпека в Україні - фото 1
Пожежна небезпека в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення ситуації з пожежною небезпекою у кількох областях країни. Що не можна робити у цей період – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої спекотної погоди, а також відсутності опадів у кількох областях країни у найближчі кілька днів.

Детальніше: Погода в Україні 8 вересня: де пройдуть дощі

8-10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. На Київщині 8-10 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, – йдеться у повідомленні.

Що не можна робити під час поженої небезпеки - фото 353373
Що не можна робити під час поженої небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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