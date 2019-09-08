Погода в Україні 8 вересня: де пройдуть дощі

8 вересня в Україні втримається ідеальна погода, лише у кільках областях пройдуть нетривалі дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 вересня, у неділю, майже по всій країні втримається ідеальна погода, лише у кількох областях на заході через атмосферний фронт можливі зниження температури повітря та дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, у неділю в країні буде до +23+29 і вище, а на заході – до +19+23. У Києві 8 вересня не очікується значних опадів, вдень до +24+27.

Прогноз погоди на 8 вересня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +23+25

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Миколаїв +27+29

Одеса +27+29

Херсон +27+29

Полтава +24+26

Суми +25+27

Харків +25+27

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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