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Погода в Україні 8 вересня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

8 вересня в Україні втримається ідеальна погода, лише у кільках областях пройдуть нетривалі дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 вересня, у неділю, майже по всій країні втримається ідеальна погода, лише у кількох областях на заході через атмосферний фронт можливі зниження температури повітря та дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, у неділю в країні буде до +23+29 і вище, а на заході – до +19+23. У Києві 8 вересня не очікується значних опадів, вдень до +24+27.

Прогноз погоди на 8 вересня у містах України:

Погода в Україні 8 вересня: де пройдуть дощі - фото 353334
  • Ужгород +23+25
  • Львів +23+25
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +27+29
  • Херсон +27+29
  • Полтава +24+26
  • Суми +25+27
  • Харків +25+27
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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