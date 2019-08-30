Рятувальники оголосили попередження для українців

Що не можна робити за пожежної небезпеки

У ДСНС повідомили про наслідки тривалої спекотної погоди в Україні. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про наслідки тривалої спеки та відсутності опадів. Відтак, у найближчі кілька днів в країні оголошено найвищий рівень небезпеки пожеж.

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У період з 30 серпня по 2 вересня у більшості областей півдня та сходу, а також на Черкащині та Полтавщині втримається пожежна небезпека найвищого 5 класу. На решті території країни – високий рівень небезпеки.

Що не можна робити за пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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