Погода в Україні 30 серпня: де буде найспекотніше

30 серпня погоду в Україні продовжить визначати циклон, тому опадів не очікується. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

30 серпня, у п'ятницю, у більшості областей втримається суха та спекотна погода. Найсвіжіше буде на північному сході, де вдень температура буде до +22+25. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня +25+29 градусів, на Заході та Півдні місцями до +32. У Києві 30-го серпня очікується суха ясна погода. Температура вдень близько +27 градусів", – додала вона. В Укргідрометцентрі відзначають, що сьогодні у західних областях можливі періодичні дощі з грозами.

Прогноз погоди на 30 серпня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +29+31

Чернівці +30+32

Івано-Франківськ +28+39

Тернопіль +29+31

Рівне +28+30

Луцьк +29+31

Вінниця +27+29

Хмельницький +29+31

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +24+26

Луганськ +25+27

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