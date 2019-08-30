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Погода в Україні 30 серпня: де буде найспекотніше

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

30 серпня погоду в Україні продовжить визначати циклон, тому опадів не очікується. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

30 серпня, у п'ятницю, у більшості областей втримається суха та спекотна погода. Найсвіжіше буде на північному сході, де вдень температура буде до +22+25. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня +25+29 градусів, на Заході та Півдні місцями до +32. У Києві 30-го серпня очікується суха ясна погода. Температура вдень близько +27 градусів", – додала вона. В Укргідрометцентрі відзначають, що сьогодні у західних областях можливі періодичні дощі з грозами.

Прогноз погоди на 30 серпня у містах України:

Погода в Україні 30 серпня: де буде найспекотніше - фото 351107
  • Ужгород +30+32
  • Львів +29+31
  • Чернівці +30+32
  • Івано-Франківськ +28+39
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +28+30
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +24+26
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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