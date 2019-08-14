Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов у більшості областей України. На заміну тривалій спеці прийде похолодання і дощі. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про те, що 14 серпня, у середу, в країні побільшає опадів у вигляді дощів, посилиться вітер, а температура відчутно знизиться.

І ще: Погода в Україні 14 серпня: на заході відчутно похолодає

"У зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с. 14 серпня у західних областях зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°)", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм