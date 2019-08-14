Погода в Україні 14 серпня: на заході відчутно похолодає

14 серпня, на Маковія, у частині країні почне знижуватись температура повітря, а також пройдуть грозові дощі. Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

14 серпня, у середу, спека затримається у більшості областей, однак на заході температура повітря опуститься до +19+24. Лише на Хмельниччині, Чернівеччині та Тернопільщині втримається до +26+29. А середня температура на решті території дійде до позначок у +30+35. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Атмосферний фронт, пов'язаний із локальним циклончиком на ім"я Zorro, зумовить грозові дощі на Заході України та дотягне до Житомирщини й північних районів Київщини.Тут ще й посилюватиметься періодично південно-західний вітер. Значна ж частина території належатиме сухій малохмарній погоді, яку забезпечить східний антициклон Andrea. У Києві на Маковія буде ще спекотно, але на пару градусів нижче, ніж сьогоднішня атмосферна сковорідка, протягом дня близько +30 градусів. Істотний дощ малоймовірний", – додала вона.

Прогноз погоди на 14 серпня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +24+26

Рівне +22+24

Луцьк +19+21

Вінниця +32+34

Хмельницький +27+29

Житомир +27+29

Чернігів +29+31

Черкаси +30+32

Миколаїв +32+34

Одеса +29+32

Херсон +31+33

Полтава +30+33

Суми +30+33

Харків +32+34

Дніпро +30+33

Запоріжжя +30+33

Донецьк +31+33

Луганськ +32+34

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