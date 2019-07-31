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Тести Подорожі

Рятувальники оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про різку зміну погоди у кількох областях країни, а також наслідки тривалої спеки. Де очікуються значні грози зі шквалами – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби із надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов у деяких регіонах України в останній день липня.

Детальніше: Погода в Україні 31 липня: на заході та сході короткочасні дощі

"31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, тривала спека призвела до того, що у період з 31 липня по 2 серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південних, східних, більшості районів центральних та Івано-Франківській областях.

Що не можна робити за пожежної небезпеки - фото 344724
Що не можна робити за пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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