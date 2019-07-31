Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про різку зміну погоди у кількох областях країни, а також наслідки тривалої спеки. Де очікуються значні грози зі шквалами – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби із надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов у деяких регіонах України в останній день липня.

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"31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, тривала спека призвела до того, що у період з 31 липня по 2 серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південних, східних, більшості районів центральних та Івано-Франківській областях.

Що не можна робити за пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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