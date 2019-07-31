Погода в Україні 31 липня: на заході та сході короткочасні дощі

31 липня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а короткочасні дощі накриють кілька областей Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

У середу, 31 липня, спекотна погода відступить, а середня температура вдень коливатиметься на рівні +22+27. Найсвіжіше буде на півночі, Харківщині, північному сході та Чернігівщині – до +18+22, а на Закарпатті та Донеччині ще затримається до +27+32. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Короткочасні дощі з локальними грозами у середу пройдуть у західних областях, на Сході та місцями на Дніпропетровщині. У більшості областей істотні опади малоймовірні. У Києві липень помахає нам ручкою в обнімку із чудовою погодою, протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонечко і білі хмарки", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 31 липня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +26+28

Хмельницький +26+28

Житомир +23+25

Чернігів +22+24

Черкаси +25+27

Миколаїв +31+33

Одеса +30+32

Херсон +29+27

Полтава +25+27

Суми +22+24

Харків +25+27

Дніпро +28+30

Запоріжжя +31+33

Донецьк +26+28

Луганськ +24+26

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