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Тести Подорожі

Погода в Україні 31 липня: на заході та сході короткочасні дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

31 липня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а короткочасні дощі накриють кілька областей Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

У середу, 31 липня, спекотна погода відступить, а середня температура вдень коливатиметься на рівні +22+27. Найсвіжіше буде на півночі, Харківщині, північному сході та Чернігівщині – до +18+22, а на Закарпатті та Донеччині ще затримається до +27+32. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Короткочасні дощі з локальними грозами у середу пройдуть у західних областях, на Сході та місцями на Дніпропетровщині. У більшості областей істотні опади малоймовірні. У Києві липень помахає нам ручкою в обнімку із чудовою погодою, протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонечко і білі хмарки", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 31 липня у містах України:

Погода в Україні 31 липня: на заході та сході короткочасні дощі - фото 344716
  • Ужгород +27+29
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +30+32
  • Херсон +29+27
  • Полтава +25+27
  • Суми +22+24
  • Харків +25+27
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +24+26

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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