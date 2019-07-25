Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення ситуації з рівнем небезпеки спалахування пожеж. Про правила поведінки та області з найвищою загрозою читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої спекотної погоди в країні 25 липня, у четвер.

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25 липня у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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