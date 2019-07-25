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Рятувальники оголосили попередження для українців

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В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 1
В Україні оголошено пожежну небезпеку

У ДСНС повідомили про погіршення ситуації з рівнем небезпеки спалахування пожеж. Про правила поведінки та області з найвищою загрозою читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої спекотної погоди в країні 25 липня, у четвер.

Детальніше: Погода в Україні 25 липня: не забудьте прихопити парасольку

25 липня у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 343417
В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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