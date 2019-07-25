Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Погода в Україні 25 липня: не забудьте прихопити парасольку

  • 33
Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

25 липня Україна опиниться серед найхолодніших країн Європи, а у більшості областей затримаються періодичні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

25 липня, у четвер, поки у більшості країн Європи очікується пекельна спека, то в Україні буде доволі комфортна погода, однак з періодичними дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на Півночі, Сході, у Центрі. На Заході дощі очікуються локальними осередками та незначні. У південній частині України завтра передбачається суха сонячна погода. Температура повітря вдень у четвер коливатиметься в межах +22+26 градусів, на Півдні +25+29 градусів", - йдеться у повідомленні.

У Києві 25 липня можливі короткочасні дощі з грозами, а повітря прогріється до +25.

Прогноз погоди на 25 липня у містах України:

Погода в Україні 25 липня: не забудьте прихопити парасольку - фото 343374
  • Ужгород +26+28
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +24+26
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +27+29
  • Херсон +27+29
  • Полтава +24+26
  • Суми +23+25
  • Харків +24+26
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +23+25

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 271
Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
  • 22 липня, 18:21
  • 1594
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1633980
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події