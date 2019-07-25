Погода в Україні 25 липня: не забудьте прихопити парасольку

25 липня Україна опиниться серед найхолодніших країн Європи, а у більшості областей затримаються періодичні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

25 липня, у четвер, поки у більшості країн Європи очікується пекельна спека, то в Україні буде доволі комфортна погода, однак з періодичними дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на Півночі, Сході, у Центрі. На Заході дощі очікуються локальними осередками та незначні. У південній частині України завтра передбачається суха сонячна погода. Температура повітря вдень у четвер коливатиметься в межах +22+26 градусів, на Півдні +25+29 градусів", - йдеться у повідомленні.

У Києві 25 липня можливі короткочасні дощі з грозами, а повітря прогріється до +25.

Прогноз погоди на 25 липня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +25+27

Луцьк +24+26

Вінниця +24+26

Хмельницький +24+26

Житомир +24+26

Чернігів +23+25

Черкаси +24+26

Миколаїв +27+29

Одеса +27+29

Херсон +27+29

Полтава +24+26

Суми +23+25

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +25+27

Луганськ +23+25

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