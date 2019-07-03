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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погоди у кількох областях країни, а також про наслідки тривалої спеки. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різку зміну погоди на частині території країни 3 липня, у середу.

Детальніше: Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека

"Вдень 3 липня у південній частині країни, Карпатах, вночі також і в східних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період 3-5 липня по всій Україні, окрім більшості північних та західних областей, оголошено пожежну небезпеку 5 класу.

Пожежна небезпека в Україні - фото 337857
Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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