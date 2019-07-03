Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення погоди у кількох областях країни, а також про наслідки тривалої спеки. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різку зміну погоди на частині території країни 3 липня, у середу.

Детальніше: Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека

"Вдень 3 липня у південній частині країни, Карпатах, вночі також і в східних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період 3-5 липня по всій Україні, окрім більшості північних та західних областей, оголошено пожежну небезпеку 5 класу.

Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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