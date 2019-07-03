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Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека

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Погода в Україні сьогодні - фото 1
Погода в Україні сьогодні

3 липня в Україні поменшає дощів, а температура повітря поступово продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

3 липня, у середу, антициклон Вінні забезпечить в країні суху та сонячну погоду. Локальні короткочасні дощі можливі у Карпатах, а температура вдень підійметься до +23+28. Трошки свіжіше буде на заході - до +21+26.

У Києві в серед також малохмарно, повітря прогріється до +24+26 тепла.

Прогноз погоди на 3 липня у містах України:

Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека - фото 337710
  • Ужгород +25+27
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +27+29
  • Херсон +29+31
  • Полтава +27+29
  • Суми +24+26
  • Харків +28+30
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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