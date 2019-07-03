Погода в Україні 3 липня: на півдні відчутно посилиться спека

Погода в Україні сьогодні

3 липня в Україні поменшає дощів, а температура повітря поступово продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

3 липня, у середу, антициклон Вінні забезпечить в країні суху та сонячну погоду. Локальні короткочасні дощі можливі у Карпатах, а температура вдень підійметься до +23+28. Трошки свіжіше буде на заході - до +21+26.

У Києві в серед також малохмарно, повітря прогріється до +24+26 тепла.

Прогноз погоди на 3 липня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +24+26

Житомир +23+25

Чернігів +24+26

Черкаси +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +27+29

Херсон +29+31

Полтава +27+29

Суми +24+26

Харків +28+30

Дніпро +28+30

Запоріжжя +29+31

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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