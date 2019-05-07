Яку погоду очікувати в Україні 7 травня

Погода в Україні 7 травня відзначиться дощами та грозами, а також посиленням вітру. Детальніше про погоду сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 травня, у вівторок, майже по всій країні прогнозується дощі з грозами. Суха та малохмарна погода втримається лише на крайньому сході. Синоптики також попереджають про посилення вітру до 7-12 м/с, а на заході навіть до 15-20 м/с.

"Температура у західних областях вдень 7-12°; на решті території вдень 15-20°, на Лівобережжі 21-26°. У Карпатах значний дощ з мокрим снігом; протягом доби заморозки 0-3°", - йдеться у повідомленні.

У Києві у вівторок, 7 травня, також дощитиме, температура підійметься до +17+19 вдень.

Прогноз погоди на 7 травня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +9+11

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +8+10

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +13+15

Хмельницький +8+10

Житомир +12+14

Чернігів +19+21

Черкаси +18+20

Миколаїв +17+19

Одеса +17+19

Херсон +20+22

Полтава +21+23

Суми +20+22

Харків +23+25

Дніпро +23+25

Запоріжжя +24+26

Донецьк +23+25

Луганськ +23+25

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