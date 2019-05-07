Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Яку погоду очікувати в Україні 7 травня

  • 31
Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

Погода в Україні 7 травня відзначиться дощами та грозами, а також посиленням вітру. Детальніше про погоду сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 травня, у вівторок, майже по всій країні прогнозується дощі з грозами. Суха та малохмарна погода втримається лише на крайньому сході. Синоптики також попереджають про посилення вітру до 7-12 м/с, а на заході навіть до 15-20 м/с.

"Температура у західних областях вдень 7-12°; на решті території вдень 15-20°, на Лівобережжі 21-26°. У Карпатах значний дощ з мокрим снігом; протягом доби заморозки 0-3°", - йдеться у повідомленні.

У Києві у вівторок, 7 травня, також дощитиме, температура підійметься до +17+19 вдень.

Прогноз погоди на 7 травня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 7 травня - фото 326070
  • Ужгород +12+14
  • Львів +9+11
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +17+19
  • Херсон +20+22
  • Полтава +21+23
  • Суми +20+22
  • Харків +23+25
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Шиканемо, Ігри патріотів і Форт Буаяр: ностальгійна добірка улюблених передач 2000-х
  • 03 травня, 16:03
  • 672
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 649
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1446913
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події