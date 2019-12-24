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Рятувальниця Малібу: Демі Роуз показала ефектні форми в купальнику

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Демі Роуз приміряла образ Памели Андерсон - фото 1
Демі Роуз приміряла образ Памели Андерсон

Популярна plus-size модель Демі Роуз розбурхала мережі гарячим фото у червоному купальнику. Здається, що їй вдалось зрівнятись за сексуальністю з Памелою Андерсон у Рятувальниках Малібу!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно красуня вирішила приміряти образ Рятувальниці Малібу, тож опублікувала в Історіях спокусливе фото у червоному купальнику, який лише підкреслив її ефектну фігуру.

Рятувальниця Малібу: Демі Роуз показала ефектні форми в купальнику - фото 376196

Джерело фото: instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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