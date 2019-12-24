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Рятувальниця Малібу: Демі Роуз показала ефектні форми в купальнику
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Популярна plus-size модель Демі Роуз розбурхала мережі гарячим фото у червоному купальнику. Здається, що їй вдалось зрівнятись за сексуальністю з Памелою Андерсон у Рятувальниках Малібу!
25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.
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Нещодавно красуня вирішила приміряти образ Рятувальниці Малібу, тож опублікувала в Історіях спокусливе фото у червоному купальнику, який лише підкреслив її ефектну фігуру.
Джерело фото: instagram.com/demirosemawby
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