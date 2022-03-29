Run Ukraine організовує віртуальний благодійний забіг: бігти необов‘язково

Команда Run Ukraine запрошує долучитись до благодійного віртуального забігу на підтримку України — RUN WITH UKRAINE по всьому світу.

Мета ініціативи – допомогти народу України та її захисникам, які кожного дня борються з агресором, захищають нашу Батьківщину, свободу та мирне майбутнє. Команда Run Ukraine глибоко переживає за долю нашої держави та її громадян, адже також є частиною українського суспільства, йдеться на сайті Run Ukraine.

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Ціль забігу – пройти аби пробігти 6 993 кілометри, тобто загальну довжину кордону України. Таким чином організатори хочуть об’єднати українців і пробігти навколо вільної та незалежної України.

Водночас бігти, зазначають організатори, необов'язково. Щоб долучитися до акції, можна просто зробити благодійний внесок, 70% з якого відправлять на підтримку ЗСУ.

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