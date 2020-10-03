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Руками, ножами та, навіть, землею: Samsung Galaxy Z Fold 2 пройшов тест на міцність

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Samsung Galaxy Z Fold 2 пройшов тест на міцність - фото 1
Samsung Galaxy Z Fold 2 пройшов тест на міцність

Популярний техноблогер Зак Нільсон, який влаштував рік тому краш-тест першому смартфону Samsung з гнучким дисплеєм, зробив те ж саме з Galaxy Z Fold 2. Під час випробувань він вирішив з'ясувати, чи став гаджет міцнішим за попередника і як реагує на механічні пошкодження гнучкий дисплей новинки.

Ключовим конструкційним нововведенням Galaxy Z Fold 2 стало використання спеціального ультратонкого гнучкого скла для захисту екрану й оновлених мікрощіток для запобігання потрапляння всередину пилу і бруду.

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При тестуванні пристрою на твердість зовнішній екран почав дряпатися на позначці в шість одиниць за шкалою Мооса, що відповідає більшості гаджетів, представлених на ринку. Гнучкий же дисплей почав отримувати пошкодження вже на позначці у дві одиниці за шкалою твердості. Таким чином, його міцність в порівнянні з попередником не змінилася. Блогер зняв захисну плівку з внутрішнього екрану, але результат виявився таким же. Samsung зазначає, що скло міститься під ще одним м'яким шаром.

Корпус пристрою все ще виготовлений з алюмінію, покритого шаром фарби, який можна пошкодити гострим предметом. Для перевірки надійності шарніра блогер насипав жменю землі з дрібними камінчиками на внутрішній дисплей з метою перевірити, як поведеться гаджет. Повторивши тест, автор зазначив, що на працездатність механізму пил не вплинув. Це підтверджує внесені інженерні поліпшення у порівнянні з першим поколінням смартфона.

Спроби зігнути смартфон, щоб пошкодити складний поворотний механізм дисплея, навіть після докладання значного зусилля не увінчалися успіхом. Блогер зазначив, що в порівнянні з Galaxy Fold новий Galaxy Z Fold 2 зібраний значно краще, і Samsung зробила все можливе, щоб захистити пристрій від фізичних ушкоджень і впливу пилу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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