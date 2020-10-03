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Apple A14 Bionic обійшов Snapdragon 865+ під час тестування в Geekbench: порівняння

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Новий iPad Air 4 працює на базі Apple A14 Bionic - фото 1
Новий iPad Air 4 працює на базі Apple A14 Bionic

Усередині недавно представленого iPad Air 4 встановлений 5-нанометровий процесор A14 Bionic. Цей же чипсет очікується у нових iPhone 12-й серії. Тестування цього процесора в Geekbench показали, що він суттєво обходить топове рішення від Qualcomm.

Раніше у мережі вже з'явилися результати тестування A14 Bionic в AnTuTu, що показали незначний приріст продуктивності у порівнянні з A13 Bionic. Однак в бенчмарку Geekbench, як з'ясувалося, новий процесор демонструє значно цікавіші цифри.

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Новий iPad Air 4 з A14 Bionic набрав у Geekbench 5 1583 бали в одноядерному режимі та 4198 – в багатоядерному. Тест показав, що процесор оснащений шістьма ядрами та працює на частоті 2,99 Гц, а об'єм вбудованої оперативної пам'яті складає 4 ГБ.

Для порівняння, торішній iPhone 11 Pro Max на базі A13 Bionic з максимальною частотою 2,66 ГГц видає у середньому 1330 і 3400 балів в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно. Таким чином, новий чипсет продуктивніший приблизно на 20%.

Apple A14 Bionic обійшов Snapdragon 865+ під час тестування в Geekbench: порівняння - фото 428525

Що стосується рішень конкурентів, то Snapdragon 865+ від Qualcomm демонструє у Geekbench 5 трохи менш як 1000 і близько 3500 балів в одноядерному і багатоядерному режимах. Варто також враховувати, що це восьмиядерний процесор. Таким чином, чипи від Apple як і раніше залишаються лідерами продуктивності.

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