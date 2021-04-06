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Руйнівник смартфонів зняв огляд на електричний Hummer: що його вразило в новинці

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Техноблогер зробив огляд на новий Hummer EV - фото 1
Техноблогер зробив огляд на новий Hummer EV

Техноблогер Зак Нільсен випустив незвичайний огляд, не пов'язаний з гаджетами. Свій новий ролик він присвятив електричній версії легендарного Hummer. Він отримав знімний дах, потужну силову установку та "режим краба" для руху по діагоналі.

Підвищену маневреність новому автомобілю, як і його версії з ДВЗ, забезпечують режим Crab Walk, що дозволяє повертати усі чотири колеса для руху по діагоналі, а також пневмопідвіска, що збільшує кліренс. Зак вирішив присвятити цьому технологічному Hummer цілий огляд. Крім того, автомобіль може долати водні перешкоди глибиною до 81 сантиметрів, а його кузов оснащений знімними панелями, які легко від'єднати для поїздки по пересіченій місцевості.

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Автор відео також нагадав, що до "сотні" новий Hummer розганяється усього за 3,5 секунди, завдяки сумарній потужності двигунів у 830 кінських сил. Примітно, що від зарядного пристрою новинки можна "заправити" інший електрокар, забезпечивши вихідну потужність у 6 кВт. Для зручності паркування та безпечного переміщення у складних умовах Hummer оснащений 17 камерами.

Після короткого переліку особливостей електромобіля блогер перемістився в лабораторію, де випробовують акумулятори Ultium. За підрахунками Нільсена, сумарна місткість АКБ електрокара порівнянна з 10 000 смартфонами. За запевненням виробника, фірмові батареї можуть працювати в умовах підвищеної вологості (до 99%) і при температурі від -68 °С до +85 °С. Крім того, виробник потурбувався про надійне під'єднання кабелів, що не зміщуються навіть під час сильного трясіння.

Вартість автомобіля стартує з позначки $ 79 995, а в продаж оновлений Hummer надійде у 2023 році.

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