Перший електромобіль Hummer продали у 22 рази дорожче за пропоновану ціну

На аукціоні Barrett-Jackson продали перший в історії електричний пікап Hummer під назвою EV Edition 1 за шалену суму. Модель придбали в 22 рази дорожче, ніж вона коштує.

На ринку автомобіль коштував 112 595 доларів, а з молотка його пустили за 2,5 мільйона доларів. Таким чином покупець отримає перший в історії електрокар від Hummer, пише Robb Report.

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Заплатити такі шалені кошти – це єдиний спосіб отримати унікальний автомобіль на цей час. Компанія розпродала потужний електрокар протягом години минулої осені. Однак зараз можна забронювати пізніші моделі через сайт виробника. Дешевший варіант пікапа вийде на ринок у 2022 році.

Hummer EV буде доступний у декількох версіях. У найпотужнішій він отримає три електродвигуни, які будуть видавати 1014 к.с. і 15 592 Нм. До 96 км/год пікап буде розганятися за три секунди. На одному заряді автомобіль зможе проїхати 563 км. Також модель отримає високопродуктивний режим Watt Freedom і систему CrabWalk (режим краба), що повертає задні колеса.

Крім цього, EV Edition буде оснащений знімними панелями даху, адаптивною пневмопідвіскою, 35-дюймовими шинами Goodyear Wrangler Territory, інформаційно-розважальною системою з екраном на 13,4 дюйма і 12,3-дюймовою цифровою приладовою панеллю.

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