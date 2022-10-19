Рудий ангел: модель Алексіна Грем заінтригувала відвертим фото – 18+

Відома модель Алексіна Грем продовжує тішити прихильників яскравими фото зі своїх буднів. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою майже без вбрання.

32-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексіна Грем активно працює над власною кар'єрою, а також знаходить час для профілю в інстаграмі, де має майже 800 тисяч підписників. Тут дівчина ділиться кадрами зі свого життя, починаючи від фотосесій та до звичайних буднів. Хоч чимало особистої інформації і залишається таємницею, але фанати все одно у захваті від кожної світлини Алексіни.

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Не став винятком і свіжий чорно-білий знімок моделі біля сауни Мангеттені у Нью-Йорку. Руда бестія, як часто називають її прихильники, позує топлес, прикриваючись руками. Але навіть з такого ракурсу важко не зауважити ефектну фігуру Грем, якої вона зовсім не соромиться.

instagram.com/alexinagraham

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