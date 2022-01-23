Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Аварія, яка "схожа на трюк з кіно": Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП – фотофакт

  • 271
Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП - фото 1
Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП / tmz

Зірка Термінатора та колишній губернатор Каліфорнії став учасником аварії у Лос-Анджелесі. За попередніми даними, Арнольд Шварценеггер є винуватцем ДТП.

Так, в аварію Арнольд Шварценеггер потрапив на своєму GMC Yukon. Як пише видання TMZ, рухаючись вулицею, кінозірка не впорався з керуванням і врізався в червоний Toyota Prius, яким керувала жінка.

І ще: Що трапиться, якщо застрягти у сніговій бурі на Tesla: розповідь водіїв з власного досвіду

Попередня версія ДТП, на думку поліцейських, – порушення правил дорожнього руху. Шварценеггер виїхав на червоний під час проїзду перехрестя.

Удар був такої сили, що у всіх автомобілях спрацювали подушки безпеки. В результаті зіткнення позашляховик ексгубернатора частково опинився на даху Toyota, а також зачепив Porsche Cayenne, що стояв на світлофорі. За словами очевидців, аварія була схожа на "трюк у кіно".

Водій Toyota Prius була госпіталізована. Інші учасники аварії відбулися забоями і від госпіталізації відмовилися. Представник актора повідомив журналістам, що Шварценеггер "дуже стурбований" станом пораненої жінки та збирається особисто відвідати її у лікарні.

Аварія, яка 'схожа на трюк з кіно': Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП – фотофакт - фото 493402
Аварія, яка 'схожа на трюк з кіно': Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП – фотофакт - фото 493403
Аварія, яка 'схожа на трюк з кіно': Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП – фотофакт - фото 493404
Аварія, яка 'схожа на трюк з кіно': Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП – фотофакт - фото 493405
Аварія, яка 'схожа на трюк з кіно': Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП – фотофакт - фото 493401

Читайте також: Горе-водійка влаштувала фотосесію на даху своєї машини, яку втопила у річці

пропозиції партнерів
Новини