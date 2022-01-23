Аварія, яка "схожа на трюк з кіно": Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП – фотофакт

Зірка Термінатора та колишній губернатор Каліфорнії став учасником аварії у Лос-Анджелесі. За попередніми даними, Арнольд Шварценеггер є винуватцем ДТП.

Так, в аварію Арнольд Шварценеггер потрапив на своєму GMC Yukon. Як пише видання TMZ, рухаючись вулицею, кінозірка не впорався з керуванням і врізався в червоний Toyota Prius, яким керувала жінка.

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Попередня версія ДТП, на думку поліцейських, – порушення правил дорожнього руху. Шварценеггер виїхав на червоний під час проїзду перехрестя.

Удар був такої сили, що у всіх автомобілях спрацювали подушки безпеки. В результаті зіткнення позашляховик ексгубернатора частково опинився на даху Toyota, а також зачепив Porsche Cayenne, що стояв на світлофорі. За словами очевидців, аварія була схожа на "трюк у кіно".

Водій Toyota Prius була госпіталізована. Інші учасники аварії відбулися забоями і від госпіталізації відмовилися. Представник актора повідомив журналістам, що Шварценеггер "дуже стурбований" станом пораненої жінки та збирається особисто відвідати її у лікарні.

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