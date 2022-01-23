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Подивіться, як гігантський бомбардувальник B-52 везуть майже через усі США: фотозвіт
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Списаний бомбардувальник B-52H Stratofortress ВПС США нещодавно перевозили у частково розібраному вигляді на схід через всю країну, де його знову зберуть. Літак має стати стендом, на якому будуть випробовувати нові системи оновлення діючих бомбардувальників ВПС США.
B-52H 61-0009 був побудований у 1961 році. Після кількох десятиліть служби у різних бомбардувальних підрозділах 25 вересня 2008 року він здійснив свій останній політ у групу технічного обслуговування та відновлення літаків у Девіс-Монтан, пише The Drive. Там 61-0009 простояв 14 років, поки ВПС не ухвалили рішення про нове використання списаного старіючого літака.
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Вартість робіт з розбирання та переміщення літака склала 2,8 мільйона доларів. Контракт було укладено з аерокосмічною інженерною фірмою JF Taylor із Меріленду. Бомбардувальник був вивезений з місця зберігання у липні минулого року та переміщений до найближчого Музею авіації та космонавтики Піма. Розбирання для подорожі з Тусона, штат Арізона, в Оклахома-Сіті, штат Оклахома, зайняла майже 4 місяці.
Весь конвой, нарешті, вирушив у дорогу рано-вранці на самому початку 2022 року. B-52 та його ескорт займали дві смуги руху, тому їм доводилося зупинятися кожні 10 кілометрів, щоб пропустити автомобілі, що рухаються у їхньому напрямку. Шлях від Піми завдовжки 80 кілометрів зайняв понад шість годин. Загалом перевезення B-52 може зайняти до чотирьох тижнів, залежно від багатьох факторів, включаючи погоду.
Разом із фюзеляжем бомбардувальника його ліве крило буде доставлено на завод Boeing в Оклахома-Сіті, де їх знову прикріплять, щоб сформувати так звану інтеграційну модель. Він використовуватиметься для перевірки можливості інтеграції нових систем у 70-річну конструкцію B-52.
B-52H має служити разом із новим B-21 Raider протягом ще кількох десятиліть, планується низка модернізацій, щоб зберегти актуальність літака. Планується використовувати нові датчики, системи зв'язку, різні засоби захисту, авіоніка та нові двигуни.
Зараз ВПС США використовує 76 літаків B-52, кожен з яких повинен отримати сучасні двигуни від Rolls-Royce, які значно підвищать можливості бомбардувальників, ефективність, надійність і загальну стабільність літаків.
Тим часом від'єднане праве крило та горизонтальний стабілізатор літака будуть відправлені до McFarland Research and Development у Канзасі, де вони будуть використовуватись у дослідженнях, що підтримують Програму структурної цілісності літаків B-52H (ASIP).
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