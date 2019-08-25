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Розвіяно головний міф про домашні соління

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Користь консервації - фото 1
Користь консервації / mhealth

Домашні соління вважаються доволі популярною стравою і можуть принести здоров'ю людини величезну користь. За словами дієтологів, у таких продуктах мало жирів і калорій.

У випадку, наприклад, з солоними огірками, вони можуть діяти як пробіотики, захищаючи мікробіом і підтримуючи зростання корисних мікроорганізмів в кишечнику, які допомагають боротися з запорами, діареєю і такими хронічними захворюваннями, як хвороба Крона.

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Більш того, як виявилося, цей продукт допомагає "керувати" діабетом і алергією, полегшує симптоми інфекцій сечовивідних шляхів і навіть сприяє зниженню ризику деяких видів раку, в тому числі онкології товстої кишки. Крім цього, соління мають антиоксидантні властивості, які дозволяють відновити електролітний баланс і позбавляють м'язових судом. При цьому вживати солоний продукт не рекомендують людям, які страждають від гіпертонії, а також вагітним жінкам і людям з ВІЛ, у яких ослаблена імунна система.

Солені огірки - фото 350016
Солені огірки

Також експерти рекомендують пам'ятати, що ніяка їжа не може вилікувати організм у випадку серйозних проблем зі здоров'ям, вона може бути лише доповненням до дієти. У будь-якому випадку, перед тим, як додати до свого раціону соління, слід порадитися з лікарем.

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Джерело: mhealth
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