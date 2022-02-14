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Розвіяний найпопулярніший міф про взаємини бабусь та онуків

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Бабуся та онук - фото 1
Бабуся та онук / which

Фахівці поцікавилися, чи справді турбота про онуків допомагає відчувати себе молодшими ​​за свій фактичний вік. Опитування 7730 осіб у віці від 50 до 85 років дозволило з'ясувати, що це лише міф.

Висновки фахівців спростовують попередні дані про "омолоджуючий ефект" догляду за онуками. Зокрема, одне з досліджень показало, що люди старше 65 років почуваються як мінімум на два роки молодшими за свій вік, якщо дбають про онуків. Тепер фахівці дійшли висновку, що причинно-наслідковий зв'язок раніше був неправильно тлумачений, пише theguardian.

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У новому дослідженні вчені двічі (з різницею в кілька років) опитали одних і тих самих людей похилого віку про те, чи почуваються вони молодшими або старшими за свій вік. Виявилось, що поява онуків не вплинула на результати. "Це перше дослідження, в якому розглядалися одні й ті ж люди до і після того, як вони почали дбати про дітей з точки зору впливу на суб'єктивний вік", – зауважила автор дослідження.

Втім, іноді діти таки змушували відчути себе молодшими. Як показало дослідження, це відбувалося в тому випадку, якщо люди похилого віку наглядали за чужими дітьми. Можливо, це походить від того, що діти друзів чи сусідів не були зайвим нагадуванням про старість, як це відбувається з рідними онуками.

Вчені розвіяли міф про взаємини бабусь та онуків- фото 496720
Вчені розвіяли міф про взаємини бабусь та онуків

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