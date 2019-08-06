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Розвінчаний головний міф про схуднення

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Смачний сніданок - фото 1
Смачний сніданок / Popsugar

Відомий асоційований дієтолог з Великобританії, автор ефективних технік схуднення розповіла, яка ранкова помилка заважає зниженню ваги.

Міф про те, як схуднути, виявився розбитий вщент. На думку міс Геби Міллс, винуватець зайвих кілограмів – сніданок.

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Багато людей як і раніше не можуть схуднути, слухаючи рекомендації фахівців про те, що сніданок нібито запускає обмін речовин і насичує мало не до вечері. Виявляється, це не так. На думку Міллс, сніданок схуднути заважає, і це ще один міф. Все просто: експерти давно зійшлися на думці, що навіть еволюційно людина має їсти тоді, коли голодна. І якщо зранку ви не хочете їсти, то і не маєте їсти. Це ж логічно, вважає дієтолог.

А снідаючи насильно, тому що "так треба", ви ризикуєте зірвати собі все правильне харчування. Важливо харчуватися так і тоді, коли є реальна потреба, в цьому запорука схуднення і красивої фігури, підсумувала Геба Міллс.

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Джерело: express
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