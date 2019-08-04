Названі три головні етапи для раціонального схуднення

Будь-хто може схуднути екстремально − з великим ризиком для здоров'я або ж обрати раціональний шлях. Як саме це зробити, читай нижче.

Останній варіант дозволить закріпити результати на довгий час, заявили дієтологи. За їх словами, раціональне схуднення складається з трьох етапів.

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1. Очищення кишечника. У 99% людей із зайвою вагою порушена мікрофлора кишечника, що ускладнює процес засвоєння їжі, уточнили експерти.

2. Зміна харчових звичок. Необхідно навчитися ставити собі запитання: "Чого ж я хочу насправді?». Усвідомлення своїх істинних бажань дає можливість зрозуміти, що саме в собі потрібно змінити.

Як схуднути влітку

3. Фіксація досягнутого результату. За словами дієтологів, цей етап дуже важливий, щоб вага не повернулася. Важливо продовжувати вбудовувати корисні звички і почати розганяти метаболізм. Крім того, фахівці підкреслили, що тільки така послідовність дій забезпечує стабільне досягнення результату і його фіксацію на все життя.

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