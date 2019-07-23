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Розвінчані популярні міфи про жіночі груди

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Секрети жіночих грудей - фото 1
Секрети жіночих грудей / lacystyle

Британські вчені розвінчали три найпоширеніших міфи про жіночих груди, а заодно і дали пораду, як збільшити груди без хірургічного втручання.

Фізичні вправи роблять груди пружними. Спорт це круто, проте з віком шкіра втрачає еластичність, а жирова тканина грудей змінюється на тверду зелезисту. Таким чином, віджимання і інші жими стають марними, скільки повторів ви б не робили.

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Бюстгальтери допомагають зберегти форму грудей. Експерти вказують, що білизна лише коригує форми, і ефект зникає відразу після її зняття. Спати в ліфчику не просто марно, а небезпечно, стверджують лікарі.

Груди ростуть до 17 років. Абсолютно невірне твердження. Груди – це жирова тканина. Якщо жінка набрала вагу, її груди стануть більшими у розмірі. Також груди ростуть у дівчат, які готуються стати мамами.

Експерти дали, крім того, дієву пораду, як зробити груди більшими без втручання пластичних хірургів. Чай з фенхелем має таку властивість, стимулюючи вироблення естрогену. Але ефект від такого напою короткочасний, попереджають медики.

Популярні міфи про груди - фото 342995
Популярні міфи про груди

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Джерело: khoobsurati
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