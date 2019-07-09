Названі продукти для пружних грудей

З віком жіночі груди втрачають пружність і змінюють свою форму. Що треба їсти, аби такого не сталося?

Лікарі заявили, що є певні продукти, які допоможуть в боротьбі з обвисанням бюста і збережуть самооцінку жінки.

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Чим старше стає жінка, тим більше вона помічає зміни форми своїх грудей, але не варто панікувати і звертатися до лікаря за операцією. Фахівці відзначили, що є кілька продуктів, які допоможуть зберегти красиву форму.

Медики радять додати в свій раціон горіхи, виноград і спеції (кориця, кмин, куркума, шавлія, аніс, фенхель і розмарин). Саме це продукти корисні для організму і допоможуть вам зберегти гарні і сексуальні груди. Необхідно також вживати корисні для організму продукти, в яких є достатня кількість білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів, необхідних для здоров'я грудей. Соя багата фітоестрогенами, тому страви з неї дуже корисно вживати жінкам. До того ж це прекрасне джерело рослинного білка.

Як зберегти пружність грудей

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