Розвінчані популярні міфи про догляд за шкірою

Найпопулярніші з міфів про догляд за шкірою розвінчала Тетяна Святенко, професор, доктор медичних наук, дерматовенеролог вищої категорії, віцепрезидент Української асоціації лікарів-дерматовенерологів.

Міф 1. Хвороби шкіри не лікуються зовнішньо. Їх треба лікувати тільки зсередини

"На жаль, його часто поширюють навіть лікарі-дерматологи, які видають своїм пацієнтам направлення до гастроентеролога. Насправді для переважної більшості шкірних захворювань, близько 90-95%, достатньо правильно підібраного зовнішнього лікування", – запевняє експерт.

І ще: Які кольори манікюру стануть трендовими у 2021 році

Міф 2. Лікування шкіри травами, натуральними засобами – найбезпечніше і ефективне

Ні, з точністю до навпаки. На трави може виникнути дуже серйозна алергічна реакція, особливо у дітей. Що стосується натурпродуктів, то, за словами експерта, ягоди рідко яка шкіра витримає, хіба що жирна. Тому що вони мають сильну подразнюючу дію.

Міф 3. Щоб зберегти шкіру молодою, треба пити колаген

Слідувати цій рекомендації – все одно, що кидати гроші на вітер. Сьогодні не існує жодного доказового дослідження, яке б підтверджувало користь прийому колагену всередину. Відомо, що коли він потрапляє в шлунково-кишковий тракт, то розпадається там на амінокислоти. Організм далі їх може пустити на свої потреби. Немає ніяких доказів того, що отримані в результаті перетравлення амінокислоти можуть мігрувати в тканини шкіри обличчя і розгладжувати зморшки.

Це цікаво: 4 правила сну, які допомагають зберігати молодість