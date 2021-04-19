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Розтанув найбільший айсберг на планеті
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Дослідники повідомляють, що айсберг А68 розколовся остаточно, його частини більше неможливо відстежувати. Цей айсберг був одним з найбільших в світі.
Величезний айсберг А68 у період з 10 по 12 липня 2017 року відколовся від Антарктичного півострова, а в середині квітня 2021 року розтанув. Від нього залишилися незліченні дрібні фрагменти, і, як стверджують в Національному льодовому центрі США, об'єкт більше не варто відстежувати.
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Коли у 2017 році айсберг відокремився від Антарктиди, він мав площу в майже 6000 квадратних кілометрів, що можна порівняти з розміром невеликої країни, повідомляє BBC.
A68 впродовж року майже не рухався, але потім почав дрейфувати на північ зі все більшою швидкістю, рухаючись завдяки сильним течіям і вітрам. Крижана скеля вагою в кілька мільярдів тонн переміщалася до Британської заморської території Південна Джорджія. Цей маленький острів є місцем "загибелі" багатьох гігантських айсбергів, адже, потрапляючи на місцеві мілини, вони приречені поступово танути.
Втім, причиною "загибелі" А68 стали хвилі, тепла вода і високі температури повітря в Атлантиці. Айсберг просто розколювався на все менші фрагменти.
Якщо уявити співвідношення його товщини – це як поставити один на одного чотири листи паперу формату А4. Тому він був неймовірно гнучкий і крихкий, коли рухався океаном. Це тривало роками. Але врешті-решт він розколовся на чотири-п'ять частин, а потім розпалися і вони, – розповів Адріан Лукман з Університету Суонсі.
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