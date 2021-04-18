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На пляж впала 300-метрова ділянка скелі: це найбільший обвал у Британії за 60 років
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На Юрському узбережжі на півдні Великобританії через зсув обвалилася 300-метрова ділянка скелі. Місцева влада очікує й подальші обвалення.
На пляж біля міста Сітаун зійшли 4 тисячі тонн гірської породи. Обвал визнали найбільшим у країні за 60 років. Про це повідомляє The Guardian.
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У раді міста Дорсета вважають, що причина обвалення – вітер, хвилі і мінлива погода. Деякі шматки породи, які впали, можна порівняти за розмірами з автомобілями. Влада очікує нових обвалень скелі, прохід до якої закрили.
Також у найближчі тижні, в період висихання грунту, влада буде спостерігати за тим, щоб нові обвалення не заблокували дорогу на пляж.
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