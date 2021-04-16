Google показала, як змінюється планета Земля: вражаюче відео

Сервіс Google Earth поповнився новою функцією. Вона дозволяє побачити, як змінювалася поверхня планети починаючи з 1984 року. За допомогою цієї "машини часу", можна простежити, наскільки руйнівними виявилися наслідки зміни клімату.

Щоб користувачі могли побачити, як змінилася географія Землі, Google використала понад 24 мільйони супутникових знімків, зроблених з 1984 по 2020 роки. У результаті створили масштабну відеомозаїку розміром 4,4 терапікселя.

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Оцінити роботу нової функції можна в онлайн-версії Google Earth, вибравши вкладку Voyager. Сервіс підготував відразу 5 хронологічних екскурсій, присвячених зміні лісів, зростанню міст, результатам потепління та масовому видобутку корисних копалин. Крім того, можна просто помилуватися "тендітною красою Землі".

Компанія також випустила 800 відеороликів з різних куточків планети, доступних для безплатного завантажування. Google впевнена, що такі матеріали будуть використовуватися викладачами, некомерційними організаціями та навіть політиками для наочної демонстрації зміни географії Землі з плином часу.

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