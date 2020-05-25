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Коронавірус Карантин

Розстріляв з водяного пістолета: священник став зіркою мережі після хрестин

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Священник показав, якими мають бути нові хрестини - фото 1
Священник показав, якими мають бути нові хрестини

Сім'я зі штату Міннесота у США вирішила хрестити свою дитину, але через карантинні обмеження релігійний обряд довелося проводити за всіма правилами соціального дистанціювання. Власне, після таких незвичайних хрестин священник став зіркою мережі.

Священик був у масці на відстані двох метрів від дитини. Охрестити святою водою немовля, не порушуючи правил, вийшло за допомогою водяного пістолета.

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Фотографія з хрестин відразу ж розлетілася по соцмережах. Користувачі жартують, що Мартін Скорсезе, який у дитинстві хотів бути священиком, був би в захваті від такого!

Стріляти в маленьку дитину з водяного пістолета, щоб охрестити. Це показує, наскільки смішна релігія. Найбільш американське фото.

Якби Мартін Скорсезе пішов свого початкового бажанням стати священиком, йому б це дуже сподобалося.

Священик + водний пістолет = хрестини під час COVID-19

*Наводить пістолет на дитину * "Може, якісь... перші слова?"

Раніше ми розповідали про священника з Мічигану у США, який став зіркою соцмереж після того, як у мережі поширилися фото його благословень під час пандемії коронавірусу. Воно й не дивно, адже робить він це за допомогою водяного пістолета. Так би мовити, дотримуючись соціальної дистанції. Фотографії 70-річного отця Тіма Пелка викладає спільнота католицької парафії в фейсбуці St. Ambrose Parish. Щоб дотримуватися заходів безпеки, священнослужитель носить маску і рукавички.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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