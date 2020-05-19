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Фотограф потролив свекруху, яка прийшла на весілля у білій сукні: фотопорівняння

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Фотограф потролив свекруху, яка прийшла на весілля у білій сукні: фотопорівняння - фото 1

Фотограф вирішив провчити свекруху, яка прийшла на весілля до свого сина у білій сукні. Жінка зробила це на зло, оскільки незадовго до урочистої церемонії посварилася з нареченою. Дивіться, як саме чоловік "помстився" мамі нареченого.

Так, свекруха з'явилася на весіллі у довгій вечірній сукні з відкритими плечима і великим воланом. Наряд був білого кольору і відвертав увагу від головної героїні свята – нареченої. Відзначається, що дівчина засмутилася від такого вчинку матері свого коханого, але не подала виду.

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Про конфліктну ситуацію дізнався весільний фотограф, який вирішив наречену виручити і "покарати" її свекруху. Він під час обробки знімків змінив колір сукні матері нареченого. Тепер на всіх фото жінка позує у платті яскраво-червоного кольору.

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Джерело: thesun
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