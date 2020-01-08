Розроблено пластир для запобігання передчасної еякуляції: як він працює

На виставці технологій CES, що проходить в Лас-Вегасі припав до уваги незвичайний пристрій. За словами його винахідника, він може стати порятунком для багатьох чоловіків – йдеться про пластир, який б'є свого власника слабким струмом для запобігання передчасного сім'явиверження.

Пристрій розробив колишній уролог Джеф Беннетт – засновник стартапу Morari Medical. Принцип його роботи простий: за допомогою розрядів струму він обманює тіло чоловіка і "відсуває" оргазм. Поки виконаний лише прототип гаджета, але Беннетт задоволений результатами, стверджуючи, що особисто провів кілька успішних тестів.

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Усередині пластира Беннетта розміщуються акумулятор, електроди і блютуз-адаптер: останній потрібен для зв'язку зі смартфоном, щоб користувач сам керував пристроєм.

Гаджет перебуває ще в процесі розробки, а випуск намічений на 2021 рік. До цього моменту пластир будуть тестувати і покращувати.

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