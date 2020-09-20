Розпусна Майлі Сайрус спокушає фанатів прозорим костюмом (18+)

Популярна співачка Майлі Сайрус знову опинилась в центрі уваги мережі через дуже яскравий образ. Дівчина приміряла обтислий напівпрозорий комбінезон, який ледь приховав її форми.

27-річна американська співачка, акторка та благодійниця Майлі Сайрус постійно дивує своїх фанатів не лише епатажними витівками та новими хітами. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 115 мільйонів підписників. Там вона ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок, а також своїх звичайних буднів.

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Нещодавно дівчина вирішила показати новий образ для iHeartRadio Music Festival. Звісно ж, Майлі обрала дуже пікантний прозорий комбінезон, який ледь прикривав її струнку фігуру. Не дивно, що за короткий час допис зібрав понад мільйон лайків та тисячі коментарів з компліментами.

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