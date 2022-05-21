Розмінування України: Патрон став обличчям додатку, в якому можна сповістити про снаряди

Які часи – такі й застосунки. Так, у ДСНС презентували програму для смартфонів, яка дозволяє повідомляти рятувальників про наявність вибухонебезпечних предметів.

Називається застосунок "Розмінування України". А його обличчям став улюбленець мільйонів, пес Патрон, пише The Village Україна.

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Який функціонал застосунку "Розмінування України"

можна побачити інтерактивну карту з позначеннями небезпечних ділянок,

можна побачити каталог вибухонебезпечних предметів, які трапляються найчастіше,

можна повідомити про знахідку, а також відстежувати, чи почали рятувальники працювати над нею.

Зауважимо, що застосунок "Розмінування України" можна завантажити як на Android, так і на iOS.

Можете просто встановити його, щоб милуватися Патроном щоразу, коли відбувається вхід у застосунок. До слова, раніше ми розповідали про інтерактивну мапу. На ній також можна побачити, де виявили вибухонебезпечні предмети, та скільки їх вже вдалося знешкодити.

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