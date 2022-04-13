На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У ДСНС запустили інтерактивну карту: вона показує заміновані населені пункти України
-
- 18
На жаль, по собі окупанти залишають ще й багато вибухонебезпечних предметів. Тож у ДСНС щоденно працюють над розмінуванням.
Для цього навіть створили інтерактивний сайт. Він показує території, які все ще заміновані внаслідок ворожих атак.
Це цікаво: У ДСНС попередили про нову шахрайську схему: не вірте їй
Карта оновлюється щоденно. А на ній можна побачити, яку площу вже обстежили співробітники ДСНС, а також скільки вибухонебезпечних предметів вдалося знешкодити.
Крім того, кожен українець може залишити повідомлення про мінування. Для цього у сервісі передбачена кнопка, яка веде до форми, яку слід заповнити.
Зазначимо, що від початку робіт співробітники ДСНС уже обстежили 2120 га територій. Їм також вдалося знешкодити 26 182 одиниць вибухонебезпечних предметів. Найбільше з них – у Чернігівській області.
Читайте також: Рятувальники дістали з-під завалів цуценя: його 77-річний господар дивом залишився живим
-
10:30"Неграмотні мародери": у Генштабі показали український дім після нападу росіян
-
09:51Як пережити кризу та зберегти спокій: дієві поради для кожного
-
09:21Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн
-
08:52Україну відновлять у три етапи: перший вже почався
-
08:22Вивчити іноземні мови онлайн: де знайти безплатні курси для українців
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 13 квітня
-
20:52У РНБО назвали найпоширеніші шахрайські схеми під час війни
-
20:20У ДСНС запустили інтерактивну карту: вона показує заміновані населені пункти України
-
19:49Україномовних пісень стане більше, а російську музику взагалі заборонять
-
19:21У ДСНС попередили про нову шахрайську схему: не вірте їй
-
18:49The New York Times склав карту воєнних злочинів, які скоїли росіяни в Бучі
-
18:20Соліст Kalush Orchestra розповів, чи піде воювати, якщо отримає повістку
-
17:47Скільки дітей народилося від початку війни: цифра дня
-
17:19Стрічка "Цензорка", знята в Одесі, стала найкращим фільмом у Словаччині
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:51Рятувальники дістали з-під завалів цуценя: його 77-річний господар дивом залишився живим
-
16:18Саша Чемеров виступить у бомбосховищі з благодійним концертом на підтримку ЗСУ
-
15:49Ivan NAVI та KRUTЬ об'єдналися, щоб разом виконати пісню Журавлі на слова Богдана Лепкого
-
15:22Як знайти мотивацію у важкі моменти в житті: проста і дієва техніка
-
14:51У гру playforukraine зіграли понад 500 тисяч людей: скільки атак вони здійснили на Росію
-
14:20Меню на Великдень 2022: рецепти страв, що приготувати на Пасху
-
13:56Радіоактивний пікнік та каша з кавових зерен: що робили окупанти в Рудому лісі
-
13:25Зірка фільмів "Крик" варить борщ для українських біженців: фото
-
12:54Не лише для України: як українські фермери борються за врожай – відео
-
12:21Архітектор штаб-квартири Apple готовий відбудувати Харків
-
08:22Вивчити іноземні мови онлайн: де знайти безплатні курси для українців
- 13 квітня
-
20:52У РНБО назвали найпоширеніші шахрайські схеми під час війни
-
17:47Скільки дітей народилося від початку війни: цифра дня
-
13:56Радіоактивний пікнік та каша з кавових зерен: що робили окупанти в Рудому лісі
-
09:55Медведчук і чмоня: реакція мережі на затримання кума путіна
- 12 квітня
-
20:48Чи потрібно у темну пору доби вимикати світло під час повітряної тривоги
-
18:16Пісня "Hey Hey Rise Up" Pink Floyd та Хливнюка очолила хіт-паради майже у 25 країнах світу
-
15:22У Києві планують перейменувати 15 вулиць
-
12:19З'явився додаток Tribefy: він допоможе відшукати українців за кордоном
-
09:15Зукраїнити: в англомовному сленгу з'явилося нове слово
- 11 квітня
-
19:21Додаток "ТиХто" допоможе визначити підозрілих осіб
-
15:51Український серіал "І будуть люди" покажуть у понад 10 країнах світу
-
10:56Зарядка для окупантів: бійці ЗСУ епічно знищили ворожу мінометну батарею – відео
-
08:53Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів
- 10 квітня
-
20:20Як відновити сили, якщо немає часу на сон
-
17:49Як їхати власним автомобілем в умовах масової евакуації: важливі рекомендації
-
13:55Вакарчук без прикрас пояснив, чому не дає інтерв'ю "опозиційним росЗМІ"
-
11:25"Ідіть ви н***й рускі гуси": військові зняли кавер на хіт Wellboy – відео 18+
-
08:50Як уникнути втоми та стресу під час війни: три поради на кожен день
- 09 квітня
-
19:22"Познайомився з зіркою": Дмитро Комаров розповів про зустріч з псом Патроном
-
17:19"Готуємося до вирішального бою на Сході", – Зеленський
-
15:21У Європі буде безплатний роумінг для українців
-
12:49У Мадриді пропонують перейменувати вулиці біля посольства росії
-
09:45Привид Києва: в Японії з'явиться манга про українського пілота
- 08 квітня
-
19:51Скільки українців за заборону діяльності УПЦ МП: результати опитування