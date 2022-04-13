У ДСНС запустили інтерактивну карту: вона показує заміновані населені пункти України

Ця карта показує, як проходить розмінування в Україні

На жаль, по собі окупанти залишають ще й багато вибухонебезпечних предметів. Тож у ДСНС щоденно працюють над розмінуванням.

Для цього навіть створили інтерактивний сайт. Він показує території, які все ще заміновані внаслідок ворожих атак.

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Карта оновлюється щоденно. А на ній можна побачити, яку площу вже обстежили співробітники ДСНС, а також скільки вибухонебезпечних предметів вдалося знешкодити.

Крім того, кожен українець може залишити повідомлення про мінування. Для цього у сервісі передбачена кнопка, яка веде до форми, яку слід заповнити.

Зазначимо, що від початку робіт співробітники ДСНС уже обстежили 2120 га територій. Їм також вдалося знешкодити 26 182 одиниць вибухонебезпечних предметів. Найбільше з них – у Чернігівській області.

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