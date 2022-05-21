У МВС назвали термін, який знадобиться для розмінування всієї території України

Під час першого засідання створеного в Україні Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування, повідомили скільки територій України повинні розміновувати й скільки на це потрібно часу. Читайте далі та дізнайтеся детальніше!

Мері Акопян, заступниця міністра внутрішніх справ України, заявила, що повне розмінування України потребуватиме 5-7 років. Якщо вимірювати у території, то це близько 300 000 квадратних метрів площі України, які потребують розмінування.

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Також вона повідомила, що після одного дня ведення бойових дій потрібно 30 днів на очищення територій. Відомо, що Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування буде координувати та планувати всі заходи, а ще контролювати стан забруднення ділянок.

За словами Дмитра Бондаря, заступника голови ДСНС, що з усіх території, які потребують розмінування, 19 000 квадратних метрів – це водна територія акваторії водойм, річок, морів.

Мері Акопян додала, що міжнародні організації можуть долучатися до діяльності координаційного центру: "Платформа відкрита до будь-яких нових учасників… кожен з учасників має бути сертифікований".

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