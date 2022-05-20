Це геніально: у мережі порівняли девізи й символи української та російської розвідки

Користувачі соціальних мереж у захваті від порівняння символів української та російської розвідки. Це називають "найвищим рівнем тролінгу" або ж цілком очевидною відповіддю ворогу!

Наші українські розвідники з гумором показують російській розвідці, де їхнє місце.

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Девіз:

російська розвідка – "Вище нас лише зірки"

українська розвідка – "Мудрий пануватиме над зірками"

Помітно, що у такий не зовсім офіційний спосіб українські розвідники відповіли росіянам та поставили їх на місце.

Символ:

російська розвідка – кажан

українська розвідка – сова

Іронія такого вибору символу полягає у тому, що сова їсть кажанів.

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