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Розминку перед бігом робити не потрібно, і ось чому

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Перед бігом зовсім не обов'язково робити розминку - фото 1
Перед бігом зовсім не обов'язково робити розминку

Багато з тих, хто займається бігом, перед початком тренування розігрівають тіло. Воно й не дивно, адже всі кажуть про те, що для профілактики різного роду травм, характерних для бігунів, необхідно здійснювати певні вправи. Однак вчені з La Trobe University в Австралії стверджують, що це міф.

У журналі British Journal of Sports Medicine вони повідомляють, що докази здатності розтягування робити суглоби гнучкішими є. Причому, самі ці вправи ніяк не вплинуть на результативність забігу, а також не знизять ризик травм.

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Утім, засмучуватися не варто, тому що існують вправи, які цей ризик знижують. Для цього перед забігом можна деякий час походити пішки у темпі від менш до більш інтенсивного, а також здійснити коротку розігріваючу пробіжку. Нинішнє дослідження проводили досвідчені фізіотерапевти і вчені, які як самі займалися бігом значну частину часу, так і працювали з різними типами бігунів, що володіють різними здібностями і спортивними показниками.

Перед бігом не обов'язково розминатися - фото 371036
Перед бігом не обов'язково розминатися

У багатьох любителів бігу існує тверда впевненість в тому, що певні вправи запобігають ризику травм, а також позитивно впливають на результативність, – говорить автор дослідження Джеймс Олександр. – Ці переконання змушують любителів бігу практикувати зовсім неефективні та неоптимальні стратегії під час тренувань. До них належать і статичні розтягування для запобігання травм.

Тепер ви знаєте, що перед пробіжкою краще просто трохи походити з різним темпом. Це, до слова, теж неабияк розігріє ваше тіло. А для максимального результату рекомендуємо під час занять вмикати Радіо МАКСИМУМ, аби насолоджуватися справжніми хітами!

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Джерело: Daily Mail
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