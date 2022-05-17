Розквітне Україна: пластунка з Торонто перетворює сліди від куль у Бучі на квіти

На офіційній сторінці Бучанської міської ради в соцмережах з'явилися світлини перетворення дірок від куль на парканах у квіткові малюнки. Цим займається Іванка з Канади.

У Бучі на парканах та брамах навколо слідів від куль та місць влучання ворожої зброї "розквітають" різні квіти – від волошок і до маків.

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Пластунка Іванка Сьолковська вперше приїхала сюди з Торонто і разом з маленькою помічницею втілює цю ідею в реальність. Незабаром вона повернеться у Канаду, проте хоче, щоб цю ідею підтримали інші – перетворили на такий собі "квітучий" флешмоб. Щоб на місцях від куль на звільнених територіях з'являлися квіти.

"Переможемо ворогів, розквітне Україна!" – прокоментували працівники Бучанської міськради.

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