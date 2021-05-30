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Розкута тренерка Ана Чері лише у халаті розбурхала фанів (18+)

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Ана Чері без одягу - фото 1
Ана Чері без одягу / instagram.com/anacheri

Відома фітнес-тренерка Ана Чері продовжує тішити прихильників пікантним контентом. Цього разу красуня вирішила позбувати без зайвого одягу, примірявши лише халатик.

35-річна американська фітоняшка та модель Ана Чері активно веде сторінку в соцмережі Інстаграм, де має армію шанувальників у вигляді понад 12 мільйонів підписників. Тут дівчина не лише мотивує займатись спортом, а й ділиться кадрами зі своїх буднів.

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Зважаючи на старт пляжного сезону, у стрічці Ани побільшає сонячних кадрів майже без одягу. І свіжий допис це лише підтверджує, адже на ньому модель позує лише в халаті на голе тіло. Як відзначили фанати, нічого зайвого, тому все ідеально:

Розкута тренерка Ана Чері лише у халаті розбурхала фанів (18+) - фото 461439

Розкута тренерка Ана Чері лише у халаті розбурхала фанів (18+) - фото 461440

Джерело фото: instagram.com/anacheri

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