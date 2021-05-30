Розкута тренерка Ана Чері лише у халаті розбурхала фанів (18+)

Відома фітнес-тренерка Ана Чері продовжує тішити прихильників пікантним контентом. Цього разу красуня вирішила позбувати без зайвого одягу, примірявши лише халатик.

35-річна американська фітоняшка та модель Ана Чері активно веде сторінку в соцмережі Інстаграм, де має армію шанувальників у вигляді понад 12 мільйонів підписників. Тут дівчина не лише мотивує займатись спортом, а й ділиться кадрами зі своїх буднів.

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Зважаючи на старт пляжного сезону, у стрічці Ани побільшає сонячних кадрів майже без одягу. І свіжий допис це лише підтверджує, адже на ньому модель позує лише в халаті на голе тіло. Як відзначили фанати, нічого зайвого, тому все ідеально:

Джерело фото: instagram.com/anacheri

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