Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+

Чарівна Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect, топмодель з Португалії. Вона пізнавана і зажадана не тільки в модельних агентствах, а й в кінематографі. Давайте подивимось, як змінювалася красуня на своєму шляху!

Народилася майбутня зірка 21 липня 1991 року в Португалії в простій родині. З дитинства мріяла про модельну кар'єру. У 16-річному віці перемогла на португальському конкурсі моделей Cabelos Pantene, організатором якого була компанія Procter & Gamble. Далі про красуню пише Радіо MAXIMUM.

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Перші кроки в fashion-індустрії Сампайо зробила в 15 років, хоча батьки наполягали, щоб дівчина сконцентрувалася на навчанні. Зараз же португальська супермодель Сара Сампайо є яскравим представником і амбасадором пікантного бренду жіночої білизни Victoria's Secret і часто з'являється в елітних купальниках на обкладинках модного видання Sports Illustrated.

Сара Сампайо дебютувала на телебаченні, рекламуючи продукцію Pantene. За наполяганням рідних модель вступила до лісабонського університету. Після закінчення навчального закладу Сара прийняла рішення продовжити кар'єру в модельному бізнесі, хоча за освітою вона редактор.

Крім фотосесій для журналів і зйомок в рекламних кампаніях модель брала участь в показах Blumarine, Kevork Kiledjian, Armani, Asos, Replay, Moschino і інших брендів. З 2013 року Сара співпрацює з американським брендом Victoria's Secret. Спочатку модель брала участь в щорічних шоу марки, але пекуча брюнетка не могла довго залишатися в тіні своїх вже більш відомих колег. І на початку 2015-го року Сара стала однією з десяти нових "ангелів" бренду Victoria's Secret. Разом з контрактом посипалися й інші пропозиції.

З 2016 року, красиву і чарівну фотомодель починають запрошувати для зйомок в музичних кліпах. Вона бере участь в музичних проєктах Каньє Веста "Вовки" (2016), Ніка Джонаса "Бензопила" (2016) і Девіда Гетти "Justin Bieber: 2U Victoria's Secret Version" (2017). У тому ж 2016 році Сара Сампайо і інші зірки шоу-бізнесу зібралися за одним столом покеру. До зіркової компанії були прикуті погляди: зіграти один з одним в покер прийшли легенди світового футболу Неймар і Кріштіану Роналду, актор серіалу Пуститися берега Аарон Пол, модель Мірея Лалагуна і молодий актор Джон Бойега.

У 2017 році Сару Сампайо назвали найпопулярнішою моделлю з ангелів Victoria's Secret, ґрунтуючись на кількості фоловерів в Instagram. Модель щодня публікує знімки, демонструючи бездоганну фігуру, в тому числі і в бікіні. У багатьох інтерв'ю Сара ділиться секретами краси, закликаючи прихильників правильно харчуватися і займатися спортом.

Перші романтичні стосунки португальської фотомоделі виникли в 2012 році. У цей період вона почала зустрічатися з іспанським манекенником Рівером Війпері, з яким вона познайомилася на одному з показів моди. Однак уже в 2013 році, любовні амбіції Сари виросли і її серце вибрало рок-музиканта Олександра Майкла Делеона. Стосунки з музикантом у топмоделі не склалися, Майкл є хлопцем розгульної вдачі і пара розлучилася, переживши бурхливий роман. У 2015 році ангел познайомилася з французьким бізнесменом Олівером Ріплі, який значно старший за модель. Однак Олівер багатий, знає кілька мов і вчився в Оксфорді, а також був одружений на бразильській моделі Джейзі Чімінаццо, з якою розлучився після початку роману з Сарою Сампайо. Їх роман триває вже кілька років і закохані регулярно з'являються на різних престижних презентаціях.

Фото Сари Сампайо 18+

Як завжди залишатися в прекрасній формі? На це питання Сара дає просту, але вичерпну відповідь: спорт і правильне харчування. Про зовнішність моделі ходить багато чуток. Зокрема, подейкують про хірургію обличчя, зміні форми підборіддя. Сама модель такі припущення не підтверджує.

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