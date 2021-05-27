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Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+

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Сара Сампайо - фото 1
Сара Сампайо / instagram

Чарівна Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect, топмодель з Португалії. Вона пізнавана і зажадана не тільки в модельних агентствах, а й в кінематографі. Давайте подивимось, як змінювалася красуня на своєму шляху!

Народилася майбутня зірка 21 липня 1991 року в Португалії в простій родині. З дитинства мріяла про модельну кар'єру. У 16-річному віці перемогла на португальському конкурсі моделей Cabelos Pantene, організатором якого була компанія Procter & Gamble. Далі про красуню пише Радіо MAXIMUM.

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Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461085

Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461086

Перші кроки в fashion-індустрії Сампайо зробила в 15 років, хоча батьки наполягали, щоб дівчина сконцентрувалася на навчанні. Зараз же португальська супермодель Сара Сампайо є яскравим представником і амбасадором пікантного бренду жіночої білизни Victoria's Secret і часто з'являється в елітних купальниках на обкладинках модного видання Sports Illustrated.

Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461087
Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461088

Сара Сампайо дебютувала на телебаченні, рекламуючи продукцію Pantene. За наполяганням рідних модель вступила до лісабонського університету. Після закінчення навчального закладу Сара прийняла рішення продовжити кар'єру в модельному бізнесі, хоча за освітою вона редактор.

Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461089
Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461090
Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461091

Крім фотосесій для журналів і зйомок в рекламних кампаніях модель брала участь в показах Blumarine, Kevork Kiledjian, Armani, Asos, Replay, Moschino і інших брендів. З 2013 року Сара співпрацює з американським брендом Victoria's Secret. Спочатку модель брала участь в щорічних шоу марки, але пекуча брюнетка не могла довго залишатися в тіні своїх вже більш відомих колег. І на початку 2015-го року Сара стала однією з десяти нових "ангелів" бренду Victoria's Secret. Разом з контрактом посипалися й інші пропозиції.

Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461092

З 2016 року, красиву і чарівну фотомодель починають запрошувати для зйомок в музичних кліпах. Вона бере участь в музичних проєктах Каньє Веста "Вовки" (2016), Ніка Джонаса "Бензопила" (2016) і Девіда Гетти "Justin Bieber: 2U Victoria's Secret Version" (2017). У тому ж 2016 році Сара Сампайо і інші зірки шоу-бізнесу зібралися за одним столом покеру. До зіркової компанії були прикуті погляди: зіграти один з одним в покер прийшли легенди світового футболу Неймар і Кріштіану Роналду, актор серіалу Пуститися берега Аарон Пол, модель Мірея Лалагуна і молодий актор Джон Бойега.

У 2017 році Сару Сампайо назвали найпопулярнішою моделлю з ангелів Victoria's Secret, ґрунтуючись на кількості фоловерів в Instagram. Модель щодня публікує знімки, демонструючи бездоганну фігуру, в тому числі і в бікіні. У багатьох інтерв'ю Сара ділиться секретами краси, закликаючи прихильників правильно харчуватися і займатися спортом.

Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461094
Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461095

Перші романтичні стосунки португальської фотомоделі виникли в 2012 році. У цей період вона почала зустрічатися з іспанським манекенником Рівером Війпері, з яким вона познайомилася на одному з показів моди. Однак уже в 2013 році, любовні амбіції Сари виросли і її серце вибрало рок-музиканта Олександра Майкла Делеона. Стосунки з музикантом у топмоделі не склалися, Майкл є хлопцем розгульної вдачі і пара розлучилася, переживши бурхливий роман. У 2015 році ангел познайомилася з французьким бізнесменом Олівером Ріплі, який значно старший за модель. Однак Олівер багатий, знає кілька мов і вчився в Оксфорді, а також був одружений на бразильській моделі Джейзі Чімінаццо, з якою розлучився після початку роману з Сарою Сампайо. Їх роман триває вже кілька років і закохані регулярно з'являються на різних престижних презентаціях.

Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461096

Фото Сари Сампайо 18+

Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461097
Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461098
Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461099
Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461100
Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461101
Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461102
Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+ - фото 461103

Як завжди залишатися в прекрасній формі? На це питання Сара дає просту, але вичерпну відповідь: спорт і правильне харчування. Про зовнішність моделі ходить багато чуток. Зокрема, подейкують про хірургію обличчя, зміні форми підборіддя. Сама модель такі припущення не підтверджує.

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