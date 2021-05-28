Кортні Кардашян похвалилася фігурою у шикарному бікіні

Спокуслива американська зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян вкотре потішила користувачів пікантним контентом. Фоловери у захваті від красуні!

У своєму інстаграмі 42-річна зірка опублікувала знімок, зроблений раніше на відпочинку.

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Зірка розвінчала чутки про те, що сестри Кардашян завжди ретельно обробляють свої знімки. Вона знялася в купальнику і показала свою фігуру в природному вигляді. На фотографії Кортні в зеленому бікіні з мереживом позує стоячи на колінах на шезлонгу, тим самим демонструючи вигини своєї фігури. Шанувальники оцінили форми зірки, відзначивши красу її тіла в коментарях.

"Вау, оце фігура!", "Неймовірна!", "Талант мати таке тіло!".

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