Розкута Оля Полякова поділилася сміливим кадром з напівоголеними чоловіками в шкірі

Епатажна українська співачка Оля Полякова не перестає вражати шанувальників сміливими, відвертими та зухвалими кадрами. Її екстравагантні концертні вбрання стали візитною карткою зірки. Так, суперблондинка поділилася з підписниками новим пікантним знімком.

Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже фото, на якому співачка позувала на чорному шкіряному дивані. Красуня приміряла чорно-білий корсет та завершила образ оригінальним капелюхом і чобітками на високих підборах.

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По обидва боки від артистки сіли двоє молодих чоловіків – танцюристів її шоу-балету. Хлопці були одягнені досить незвично та сміливо – сітчасті колготи, взуття на високих підборах, шкіряні мінімалістичні наряди, які частково прикривали їхні напівголі тіла.

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