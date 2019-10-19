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Бокс Серіал Великі Вуйки

Розкута Оля Полякова поділилася сміливим кадром з напівоголеними чоловіками в шкірі

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Епатажна українська співачка Оля Полякова не перестає вражати шанувальників сміливими, відвертими та зухвалими кадрами. Її екстравагантні концертні вбрання стали візитною карткою зірки. Так, суперблондинка поділилася з підписниками новим пікантним знімком.

Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже фото, на якому співачка позувала на чорному шкіряному дивані. Красуня приміряла чорно-білий корсет та завершила образ оригінальним капелюхом і чобітками на високих підборах.

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По обидва боки від артистки сіли двоє молодих чоловіків – танцюристів її шоу-балету. Хлопці були одягнені досить незвично та сміливо – сітчасті колготи, взуття на високих підборах, шкіряні мінімалістичні наряди, які частково прикривали їхні напівголі тіла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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